В Новосибирской области почти вдвое снизилось число абортов за шесть лет

В Новосибирской области за последние шесть лет число абортов снизилось почти в два раза. Об этом сообщили в региональном минздраве 26 мая.

Вопросы снижения статистики обсуждали на школе Российского общества акушеров-гинекологов, которая проходит в Новосибирске.

По словам главного акушера региона Алексея Кугушева, в 2025 году значительная часть женщин после консультаций принимает решение сохранить беременность.

Он отметил, что почти 99% пациенток, обратившихся за направлением на аборт, проходят через кабинеты доабортного консультирования. Из них около 21% в итоге отказываются от процедуры.

В целом, как уточнили специалисты, каждая пятая женщина после беседы с врачами решает не прерывать беременность и продолжает вынашивание.