25 лет в мэрии Новосибирска: чиновника с опытом предложили на пост премьера соседнего региона

Губернатор Томской области Владимир Мазур предложил назначить председателем регионального правительства своего заместителя по строительству Алексея Кондратьева. За плечами чиновника — 25 лет работы в мэрии Новосибирска. Теперь кандидатуру должен одобрить томский парламент.

Томская область в конце 2025 года начала переход от администрации к формированию правительства. Процесс планируют завершить 1 июня.

Алексей Кондратьев родился в 1976 году. В 1999 году начал работать в мэрии Новосибирска. С 2014 по 2024 год занимал пост вице-мэра и начальника департамента строительства и архитектуры. В этой должности он курировал подготовку города к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года, а также отвечал за реализацию крупных инфраструктурных проектов, включая строительство ледовой арены и реконструкцию аэропорта Толмачёво. В феврале 2025-го Кондратьева пригласили в Томскую область на должность заместителя губернатора по строительству и архитектуре. Теперь чиновника хотят повысить до председателя правительства региона.

Ранее сообщалось, что стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства в Новосибирске.