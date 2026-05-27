309 жителей Новосибирской области проверили кожу на меланому — бесплатная акция прошла на трёх площадках

В Новосибирске прошла всероссийская акция «День диагностики меланомы». Сотни жителей региона смогли бесплатно проверить кожу у специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Приём пациентов в Новосибирске организовали 23 мая на трёх площадках — в двух отделениях областного кожно-венерологического диспансера и в поликлинике горбольницы №11. Всего обследование прошли 309 человек. У 25 пациентов врачи заподозрили злокачественные новообразования кожи. Их направили к онкологам для уточнения диагноза.

В Искитиме акция прошла днём раньше. Там осмотр прошли 70 человек, в том числе 14 детей. У несовершеннолетних опасных изменений не выявили.

Ранее сообщалось, что следком Новосибирска заинтересовался историей 15-летнего подростка, который ослеп на один глаз после двух лет лечения в местных больницах.