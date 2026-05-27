Александр Аксёненко предложил ввести льготную ипотеку для учёных

Депутат Госдумы из Новосибирска обратился к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с инициативой о запуске специальной ипотечной программы для кандидатов и докторов наук, работающих в стратегически важных для страны направлениях.

«Предлагается рассмотреть вопрос о разработке специальной программы льготного ипотечного кредитования для научных работников, имеющих учёную степень кандидата или доктора наук и осуществляющих деятельность по направлениям, имеющим стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета России», – говорится в письме.

По замыслу автора, финансовые параметры должны повторять модель действующей IT-ипотеки: ставка не выше 6% годовых, а выпадающие доходы банкам компенсирует АО «ДОМ.РФ». Льготная ставка сохраняется при продолжении работы в научной, образовательной или высокотехнологичной организации приоритетного профиля.

«Инициатива направлена на формирование долгосрочных социальных условий для сохранения и привлечения высококвалифицированных научных кадров», – подчеркнул федеральный парламентарий и предложил проработать соответствующий механнизм Минстрою РФ совместно с Минобрнауки, Минфином, Минэкономразвития, Минцифры и ДОМ.РФ.

Участниками программы смогут стать граждане РФ с учёной степенью, имеющие основным местом работы университеты, НИИ, лаборатории и предприятия реального сектора, ведущие исследования и подготовку кадров по приоритетным направлениям научно-технологического развития.

На сегодняшний деть рыночные ипотечные ставки достигают 21%. При этом, по данным ВШЭ, в России исследованиями заняты около 67,9 тыс. кандидатов и 21,7 тыс. докторов наук. По мнению Александра Аксёненко, такая мера сделает научную стезю более привлекательной и мотивирует молодых исследователей оставаться в профессии после успешной защиты диссертации.