Более 2 тысяч самозанятых и ИП в НСО заплатили добровольные страховые взносы в 2026 году

Более 2 тысяч самозанятых и индивидуальных предпринимателей Новосибирской области с начала года перечислили добровольные страховые взносы. Данные привели в региональном Отделении Социального фонда России.

Благодаря таким отчислениям бизнесмены и самозанятые получают право на выплаты по больничным листам, а также накапливают пенсионные коэффициенты, необходимые для назначения страховой пенсии по старости.

В фонде пояснили, что самозанятые могут самостоятельно выбрать базу для расчёта будущих выплат — 35 или 50 тысяч рублей. Размер взноса составит 3,84 процента от выбранной суммы. Право на пособие возникает через полгода после уплаты.

Для индивидуальных предпринимателей установлен обязательный фиксированный взнос на пенсионное страхование. В 2026 году его размер — 57 390 рублей в год плюс 1 процент от дохода, превышающего 300 тысяч рублей.

В Соцфонде напомнили: для формирования пенсионных прав необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Перечислить добровольные взносы можно через приложение «Мой налог», портал «Госуслуги» или в клиентских службах СФР.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске вводится штраф за сорняки на дачных участках.