В Новосибирске вводится штраф за сорняки на дачных участках

С 19 июня в силу вступает новый запрет, который касается содержания дачных участков. Речь идет о необходимости контролировать распространение отдельных видов растений.

В Кодексе об административных правонарушениях появится новая статья. Она предусматривает ответственность за отсутствие мер по регулированию опасной растительности на участке.

Штраф для нарушителей составит 10 базовых величин. Это примерно 450 рублей.

Под наказание попадут владельцы земли, которые не борются с растениями, способными быстро разрастаться и занимать большие площади.

К таким видам относят инвазивные растения. Они вытесняют местную флору и нарушают природный баланс. Также под ограничение попадают виды, которые могут быть опасны для здоровья человека. Среди них есть сильные аллергены и растения, содержащие запрещенные вещества.