Дзержинская линия в приоритете: Травников рассказал о планах развития новосибирского метро

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил приоритеты развития метрополитена на ближайшие годы. В ходе выступления глава региона объяснил, почему сейчас в фокусе внимания оказалась Дзержинская линия и почему городу срочно необходимо второе электродепо.

Травников заявил, что не может комментировать прежние приоритеты в отношении Ленинской ветки. По его словам, сегодняшняя ситуация изменилась не из-за чьих-то решений, а под давлением объективных обстоятельств. Именно они, подчеркнул губернатор, диктуют следующий этап развития новосибирской подземки. Речь идёт о Дзержинской линии в сторону Ключ-Камышинского плато.

Губернатор пояснил, что последний перегон, который строили ещё в 2000-х, так и не завершили. Один из тоннелей на этом участке остался в тупике, что напрямую сказывается на работе всей ветки. Как минимум, его нужно достроить. Кроме того, необходим сам тоннель — как для повышения эффективности перевозок, так и для безопасности.

Ещё одна острейшая проблема — нехватка мощностей для отстоя поездов. В прошлом году закупили дополнительные составы, но ставить их некуда: вагоны вынужденно стоят на улице, потому что существующее депо исчерпало ресурсы. Метрополитену хронически требуется второе электродепо, и оно должно располагаться именно на Дзержинской линии.

Следующие приоритеты властей — продление Дзержинской линии в южном направлении с параллельным строительством депо. Мэрия Новосибирска уже заключила контракт на разработку проектно-сметной документации для тоннеля. Последующие этапы (вторая очередь) включат продление Ленинской линии — как на левом, так и на правом берегу — в сторону уже сформировавшихся крупных жилых районов.

Губернатор дал понять: пока вопрос о Ленинской линии остаётся открытым, все силы бросят на завершение проблемных объектов Дзержинской ветки и создание для неё собственной инфраструктуры. Первый шаг — проектная документация — уже сделан.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске начали поиск подрядчика для ремонта трещин на метромосту.