Горсовет Новосибирска сократил собственные расходы бюджета на 1,2 млрд рублей в 2026 году

Совет депутатов Новосибирска в двух чтениях утвердил поправки, которые сокращают собственные расходы городского бюджета на 1,2 миллиарда рублей в 2026 году. Уменьшение заложено также на 2027 и 2028 годы. Об этом передаёт корреспондент ТАСС.

Председатель горсовета Дмитрий Асанцев по итогам голосования сообщил, что решение принято.

Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков пояснил, что поправки связаны с изменениями, внесёнными ранее в областной бюджет, и реализацией плана по оздоровлению муниципальных финансов. Чтобы соблюсти ограничения по соотношению уровня муниципального долга и собственных доходов, собственные расходы бюджета предложили уменьшить на 1 миллиард 290 миллионов рублей.

Сокращения коснутся как текущих расходов, так и капитальных — по объектам, строительство которых ещё не начиналось. В 2027 году собственные расходы снизят на 1 миллиард 50 миллионов рублей, в 2028-м — на 1 миллиард. По словам Веселкова, изменения позволят сформировать бездефицитный бюджет и отказаться от привлечения рыночных заимствований. Поправки также предусматривают уменьшение межбюджетных трансфертов на 424,7 миллиона рублей в 2027 году и их увеличение на 611,4 миллиона в 2028-м.

После изменений доходы Новосибирска в 2026 году ожидаются на уровне 108 миллиардов 408 миллионов рублей (из них 51,5 миллиарда — межбюджетные трансферты). Расходы прогнозируются в 108 миллиардов 462 миллиона рублей. Дефицит составит 53,5 миллиона рублей.

Принятый ранее бюджет предполагал доходы в 108,6 миллиарда рублей и расходы в 109,7 миллиарда при дефиците 1 миллиард 90 миллионов рублей.

