сегодня 17:46
общество

Губернатор НСО Травников раскритиковал темпы дорожного ремонта

Фото: Сиб.фм / ТУАД НСО
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямой линии раскритиковал темпы ямочного ремонта в Новосибирске.

Глава региона заявил, что весной дороги снова оказались в плохом состоянии. По его словам, климат меняется, а частые оттепели все сильнее разрушают асфальт.

Травников отметил, что дорожные службы не успевают устранять новые ямы. Он подчеркнул, что сейчас выбоины на улицах появляются быстрее, чем идет ремонт.

В мэрии снижение темпов объяснили дождями и соблюдением технологии работ. Однако губернатор потребовал ускорить ремонт и наверстать отставание уже на этой неделе.

В 2026 году муниципалитетам региона выделили 4,6 миллиарда рублей на дорожные работы. Из этой суммы Новосибирск получил 3,3 миллиарда рублей.

Игорь Кириченко
Журналист

