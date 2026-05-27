Губернатор НСО Травников раскритиковал темпы дорожного ремонта

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямой линии раскритиковал темпы ямочного ремонта в Новосибирске.

Глава региона заявил, что весной дороги снова оказались в плохом состоянии. По его словам, климат меняется, а частые оттепели все сильнее разрушают асфальт.

Травников отметил, что дорожные службы не успевают устранять новые ямы. Он подчеркнул, что сейчас выбоины на улицах появляются быстрее, чем идет ремонт.

В мэрии снижение темпов объяснили дождями и соблюдением технологии работ. Однако губернатор потребовал ускорить ремонт и наверстать отставание уже на этой неделе.

В 2026 году муниципалитетам региона выделили 4,6 миллиарда рублей на дорожные работы. Из этой суммы Новосибирск получил 3,3 миллиарда рублей.