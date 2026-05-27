Крах империи Векличей: как семья новосибирских подрядчиков потеряла бизнес, попала под уголовное дело и задолжала государству сотни миллионов

27 мая 2026 года арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени рассмотрит кассационные жалобы по делу о банкротстве компании «Сибстройсервис». Речь идет о привлечении к субсидиарной ответственности Сергея Веклича, его родственников и аффилированных с ним лиц. Это лишь один из эпизодов в череде разбирательств, которые уже привели к уголовному преследованию предпринимателя и вскрыли масштабную схему вывода денег, фиктивных сделок и срыва госконтрактов. Подробности резонансного дела в материале Сиб.фм.

История Сергея Веклича показательна для всей строительной отрасли региона последних лет. Он начинал как успешный подрядчик, чьи компании выигрывали тендеры на сотни миллионов рублей, работали с Управлением капитального строительства (УКС) Новосибирской области, МВД, прокуратурой и другими государственными заказчиками. Финал — уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), банкротство двух юридических лиц и многомиллионные долги перед бюджетом. Кейс Веклича и его семьи, как отмечают эксперты, находится в одном ряду с делами бывшего главы «Спецтрансстроя» Сергея Арапова и экс-концессионера школ Отто Сопроненко — тех, кто, по версии следствия, не справился с обязательствами перед государством.

Как все начиналось: «Сибстройсервис» и 900 млн рублей госконтрактов

По данным Контур. Фокус, компания «Сибстройсервис» была основана в 2004 году. На протяжении почти 20 лет она работала как заказчик-застройщик и генеральный подрядчик. Портфолио организации включало несколько десятков госконтрактов на общую сумму около 900 млн рублей. Среди заказчиков — министерство внутренних дел Республики Крым, Институт травматологии им. Цивьяна, прокуратура Новосибирской области и десятки других учреждений. В 2018 году выручка компании превышала 736 млн рублей.

Однако за внешним благополучием скрывалась системная проблема. Как выяснилось в ходе арбитражных разбирательств, компания накопила долги на сотни миллионов рублей. В 2022 году в отношении «Сибстройсервиса» было возбуждено дело о банкротстве. На тот момент в базе данных исполнительных производств значилось 23 производства на сумму почти 225 млн рублей, а сама компания являлась ответчиком по 113 арбитражным спорам на общую сумму около 400 млн рублей.

В реестр требований кредиторов в итоге были включены требования на 314,6 млн рублей, из которых более 55 млн рублей приходилось на налоговые претензии.

Семейный подряд: кто управлял бизнесом

Ключевая особенность дела — его «семейный» характер. Материалы арбитражного суда прямо указывают: на всем протяжении существования должника компания находилась под коллегиальным управлением семьи Векличей.

Веклич Андрей Сергеевич, Веклич Сергей Сергеевич, Веклич Сергей Васильевич, Пронюшкин Анатолий Иванович, Веклич (Пронюшкина) Полина Анатольевна являются близкими родственниками. Веклич Андрей Сергеевич и Веклич Сергей Сергеевич — родные братья, их отец — Веклич Сергей Васильевич. Полина Веклич является супругой Андрея Веклича.

Члены семьи последовательно сменяли друг друга в составе участников и директоров компании, но управление бизнесом оставалось внутри семьи. При этом, как установил суд, реальный контроль за финансово-экономической деятельностью «Сибстройсервиса» осуществляла Полина Веклич. Формально она занимала должность помощника генерального директора, но фактически замещала его функции и, по версии суда, являлась контролирующим лицом всех финансово значимых действий компании.

Схема: фиктивные сделки, вывод денег и «фирмы-однодневки»

В ходе разбирательств были вскрыты механизмы, которые, по мнению суда, привели к банкротству компании. Как следует из определения суда, должник создавал фиктивные документы с техническими компаниями и перечислял в их пользу денежные средства с целью их вывода. Только за установленный период с расчетного счета компании было выведено более 120 млн рублей.

С 2017 по 2020 год Андрей Веклич, как установили налоговики, организовал схему уклонения от уплаты налогов путем заключения фиктивных сделок с фирмами-однодневками. Цель — получение необоснованной налоговой выгоды в виде уклонения от уплаты налога на прибыль и НДС.

Особое место в этой схеме занял вывод средств на ООО «СК «АСК» — компанию, которая стала правопреемником сомнительной репутации. В 2020–2021 годах на аффилированных лиц было выведено 19,6 млн и 13,4 млн рублей соответственно.

Кроме того, как выяснилось в ходе следствия, Полина Веклич (Пронюшкина) лично получала крупные суммы от «СК «АСК». По данным выписок по расчетному счету, она получила от этой компании 37,4 млн рублей. Документов, обосновывающих законность этих платежей, представлено не было.

«Компания-клон»: как «СК «АСК» переняла эстафету

23 апреля 2020 года Сергей Веклич (второй брат) приобретает 100% доли в уставном капитале ООО «СК «АСК» и становится его руководителем. Уже 15 июня 2020 года новая компания меняет юридический адрес и оказывается по тому же адресу, что и «Сибстройсервис» (ул. Станционная, 60г). Виды деятельности совпадают, счета открыты в одних и тех же банках.

Более того, анализ выписок «СК «АСК» показал: новая компания осуществила сотни платежей в пользу контрагентов должника с пометкой «оплата за ООО «Сибстройсервис».

Суд пришел к выводу: целью создания «СК «АСК» было уйти от исполнения обязательств перед кредиторами.

«Должник обладал финансовой возможностью погасить задолженность, однако Векличами была выбрана иная модель поведения: создание на должнике центра убыточной деятельности», — говорится в материалах дела.

В декабре 2025 года в отношении ООО «СК «АСК» также была введена процедура наблюдения в рамках банкротства.

Уголовное дело: арест Сергея Веклича и хищение 9,6 млн

Кульминацией истории стало задержание Сергея Веклича 5 марта 2026 года в аэропорту Толмачёво. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении госконтракта на реконструкцию поликлиники Колыванской центральной районной больницы.

Контракт на 274,3 млн рублей (впоследствии увеличен до 288,7 млн) был заключен в апреле 2023 года между УКС Новосибирской области и «СК «АСК». Формально стороны подписали соглашение о расторжении 5 февраля 2025 года, где заявили об отсутствии взаимных претензий. Однако прокуратура позднее установила: по версии следствия, директор организации похитил 9,6 млн бюджетных рублей, заменив поставленное оборудование на более дешевое.

Срыв контрактов на миллиард: ФОКи, пожарные части и ФАПы

Дело о поликлинике в Колывани оказалось не единственным эпизодом. Портфолио ООО «СК «АСК» содержит еще несколько крупных контрактов, которые закончились скандальными расторжениями:

· Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Северном (277,6 млн рублей, контракт заключен в июне 2024 года). Сроки сорваны. Освоено 157,3 млн, выплачено 181,5 млн. Подрядчику начислен штраф на 12,8 млн рублей. В марте 2026 года прокуратура выдала представления министру строительства и главе УКС.

· Пожарно-спасательная часть на улице Немировича-Данченко (529 млн рублей, контракт от апреля 2024 года). Расторгнут 3 марта 2025 года по инициативе заказчика из-за срыва сроков.

· ФОК со спортивными залами на Немировича-Данченко (208,2 млн рублей, контракт от июля 2025 года). Расторгнут 15 сентября 2025 года. Выполнено работ на 37,4 млн, оплачено — 54,5 млн. Начислены штрафы.

· ФАП в селе Новотроицк (19,9 млн рублей) и ФАП в деревне Михайловка (23,8 млн рублей). Оба контракта расторгнуты — первый по соглашению сторон, второй в одностороннем порядке из-за нарушения сроков.

Активы семьи: здание на Станционной под вопросом

Несмотря на банкротство двух компаний, у семьи Векличей сохраняются значительные активы. Ключевой объект — административно-офисное здание площадью 4,4 тыс. кв. метров на улице Станционной, 60г. По документам, «Сибстройсервис» выступил генеральным подрядчиком его строительства, а заказчиком значилось ООО «Левый берег» — компания, где учредителями и директорами в разное время были члены семьи Векличей.

Впоследствии часть здания оказалась у ООО «Реклама и аренда», где 75% долей и пост директора принадлежат Полине Веклич. Рыночная стоимость объекта — около 500 млн рублей. Однако конкурсному управляющему пока не удалось добиться включения этого здания в конкурсную массу «Сибстройсервиса» для расчета с кредиторами.

27 мая 2026 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени рассмотрит кассационные жалобы по делу о привлечении к субсидиарной ответственности. Одновременно Колыванский районный суд должен принять решение о мере пресечения для Сергея Веклича. Не исключено, что в его уголовном деле появятся новые эпизоды, связанные с другими сорванными контрактами.

Параллельно ФНС направила материалы налоговой проверки в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). А конкурсный управляющий «Сибстройсервиса» готовится к внеочередному собранию кредиторов 8 июня 2026 года, где будет обсуждаться порядок взыскания долгов с субсидиарных ответчиков — в том числе через их собственное банкротство и продажу прав требования.

История семьи Векличей может стать знаковым прецедентом для Новосибирской области. Она наглядно демонстрирует: срыв госконтрактов, вывод активов через «однодневок» и перевод бизнеса на родственников больше не проходят безнаказанно. Вопрос лишь в том, смогут ли кредиторы и государство реально взыскать хотя бы часть из тех сотен миллионов рублей, которые были потеряны за годы работы «Сибстройсервиса».

Корреспондент Сиб.фм следит за развитием событий.