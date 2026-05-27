Мусорная яма для бюджета: почему новая концессия в Новосибирской области грозит жителям двойным тарифом

После провала предыдущей концессии с «Экологией-Новосибирск» и скандального разрыва договора с региональным оператором АО «САХ» региональные власти объявили о начале третьего этапа «мусорной реформы». Однако, если внимательно вчитаться в документы, которые в марте 2026 года рассматривали депутаты Заксобрания, возникает тревожный вопрос: не обречён ли этот проект на повторение судьбы предшественников?

Судя по данным, опубликованным на сайте регионального парламента и в материалах к заседаниям сессий депутатов Заксобрания, новая концессия способна не только решить проблему переполненных полигонов, но и создать новые — финансовые и социальные — «бомбы замедленного действия».

Астрономический рост стоимости

Самая очевидная тревога — взрывной рост стоимости строительства двух комплексов по переработке отходов (КПО) — «Левобережного» и «Правобережного». Только за последние три года, с 2023 по 2026, смета подскочила более чем в четыре раза.

2023 год: 6,7 миллиарда рублей на оба объекта.

Начало 2025 года: 7 миллиардов рублей за каждый полигон.

Весна 2026 года: и вовсе 14,2 миллиарда за «Правобережный» и 14 миллиардов за «Левобережный».

Как объяснил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров, окончательная цена будет определена только после заключения Главгосэкспертизы. Но, как показывает опыт госстроек в России, экспертиза редко снижает стоимость — чаще она корректируется в сторону увеличения. Если же добавить, что концессионерам придётся самостоятельно подводить инфраструктуру (дороги, сети), что в соглашении, по данным депутатского списка рисков, «не учтено», финальная цена может превысить 30 миллиардов рублей на два объекта.

Экс-депутат Вадим Агеенко, который уже давно изучает тему, подтвердил, что даже 3,2 млрд ранее назывались завышенными. Теперь же речь идёт о суммах, сопоставимых с бюджетом небольшого города.

Кто заплатит? Кредиты и иллюзия лёгких денег

Главный финансовый инструмент — льготный заем от «ППК РЭО» (Российский экологический оператор) в размере 10,4 млрд рублей на каждый объект. Это 95% от стоимости первого этапа под 7,6% годовых. На бумаге схема выглядит красиво.

Но остаётся «хвост» — 1,8 млрд рублей собственных средств концессионера. И вот здесь кроется вторая проблема. «Собственные средства» — это фактически бюджетные деньги, прошедшие круг через Корпорацию развития Новосибирской области. Как сообщил министр Назаров, «источником собственных средств будет акционерный заем от Корпорации развития, до которой средства будут доведены в рамках субсидии».

Проще говоря, государство даёт деньги государственной же компании, которая выдает их другой дочке, чтобы та построила объекты, а потом получает прибыль за счёт тарифа. Это классическая «карусель», которая снижает стимулы к эффективности и оставляет фискальную нагрузку на бюджете области.

А если ППК «РЭО» вдруг откажется от финансирования? Министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф признала: при простом банковском финансировании цена вырастет до 55 млрд рублей на два объекта. Для региона это будет катастрофа.

«Безальтернативная» концессия. Победитель без конкурса

В мае 2026 года подведены итоги конкурсных процедур. И, как и ожидалось, победителями стали те же компании, которые этот конкурс и инициировали — ООО «КПО Левобережный» и ООО «КПО Правобережный». Больше заявок не поступало.

На первый взгляд — формальность соблюдена. Но если присмотреться, это монополизация процесса. Обе компании были созданы летом 2025 года и на 95% принадлежат АО «Корпорация развития Новосибирской области». Гендиректором назначен Алексей Федоров, бывший и.о. исполняющего директора ГКУ «Проектная дирекция минЖКХиЭ НСО».

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив заявил: «Возможно, стоило провести тендер на подрядчиков — может, и наши бы выиграли».

В списке рисков, который депутаты направили в правительство, прямо указано, что у этих компаний нет опыта, они не входят в реестр тех, с кем можно заключать соглашения без конкурса. Однако предложения приняли.

Тарифный шок для населения 2029 года

Самая проблемная тема — деньги жителей. Поручение президента по сортировке 100% отходов к 2030 году оборачивается прямым ударом по кошельку.

По данным депутатов, начиная с 2029 года тариф на утилизацию мусора может вырасти в два раза по сравнению с текущим уровнем. И чиновники этого не скрывают. Глава департамента по тарифам Гарей Асмодьяров замечает, что регион будет применять все положенные льготы.

Но есть нюанс: по словам Светланы Шарпф, погашение займа ППК «РЭО» «будет осуществляться за счёт бюджета, и это не имеет отношения к тарифу». Однако на деле основным источником дохода концессионера всегда является тарифная выручка. Если бюджет недоплатит, плечо ляжет на граждан.

Социальное недовольство и экология

Власти уверяют, что жители сел Плотниково, Верх-Тула и Жеребцово могут спать спокойно. Санитарно-защитная зона для КПО установлена в 1 км, и по документам застройка отстоит на 2,7 — 4,7 км. Проведены встречи, получены экспертизы. Однако опыт прошлых лет показывает: когда стройка начинается, жители просыпаются. Протесты против строительства полигона в Раздольном (проект «Правобережного») уже идут. Люди не верят обещаниям, помнят опыт затопленных свалок и постоянных жалоб на запах.

К тому же, пугает безальтернативность. У «Левобережного» есть проект (он уже направлен на экспертизу), а «Правобережный» проектируется «зеркально». Это означает, что лучшие доступные технологии (НДТ) могут быть адаптированы лишь формально.

Стоит отметить, что старые полигоны («Гусинобродский» и «Левобережный») переполнены и требуют рекультивации. Указ президента № 309 требует сортировать 100% отходов к 2030 году. Сроки поджимают, и выхода, кроме как заключать новую концессию, у властей нет.

Эксперты отмечают, что региону нужна не третья «скорая» концессия, а тщательная гарантия того, что деньги не уйдут в никуда, а полигоны не станут новыми источниками проблем.