сегодня 19:00
общество

Новосибирск сократил дефицит бюджета и урезал расходы на 1,3 млрд рублей

В Новосибирске на восьмой сессии Совета депутатов утвердили изменения в бюджет города на 2026–2028 годы. Основная цель корректировок — сокращение дефицита муниципальной казны.

Доходная часть бюджета установлена на уровне 108,4 млрд рублей. Расходы уменьшили на 1,3 млрд рублей. При этом финансирование социальных направлений сохранили в приоритете.

Отдельно перераспределили средства резервного фонда мэрии. Его сократили на 191 млн рублей. Эти деньги направят на городские нужды, включая ремонт ливневой канализации и устранение подтоплений на отдельных улицах.

Часть расходов обеспечили за счет трансфертов из регионального и федерального бюджетов. Общий объем поддержки составил 1,7 млрд рублей.

Средства направят на строительство дороги в Советском районе, ремонт образовательных учреждений и подготовку к зимнему сезону. Также профинансируют перевозки по муниципальным контрактам и благоустройство дворов и детских площадок.

Депутаты также утвердили отчет об исполнении бюджета за 2025 год. По оценке парламентариев, город сохранил финансовую устойчивость и выполнил социальные обязательства.

