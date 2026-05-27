Новосибирский медчат-бот вошёл в топ-5 лучших сервисов России

Чат-бот для записи к врачу «Моё здоровье. Новосибирская область» занял четвёртое место среди региональных медицинских сервисов России. Об этом сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Сервис начал работу 1 октября 2025 года. С момента запуска он быстро стал популярным среди жителей региона.

Через мессенджер MAX пользователи записались на приём к врачам более 140 тысяч раз. В апреле 2026 года зафиксировали пик обращений. За месяц к специалистам записались свыше 37 тысяч пациентов.

Чат-бот позволяет не только записаться на приём. Через него можно перенести или отменить визит. Также доступна проверка времени приёма и вызов врача на дом. Кроме того, сервис даёт возможность получать базовые консультации по медицинским вопросам.