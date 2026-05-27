Новосибирцев начнут штрафовать за борщевик и американский клён на участках

С 2026 года в России вступают в силу новые штрафы за распространение опасных растений на частных участках. Речь идет о борщевике Сосновского, американском клёне и других инвазивных видах.

Новые правила появились после принятия федерального закона № 294. Документ подписал Владимир Путин летом 2025 года.

Теперь владельцы земли обязаны вовремя уничтожать опасные растения. За нарушение требований предусмотрены крупные штрафы.

Для обычных граждан сумма составит от 20 до 50 тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Для компаний наказание может достигать 700 тысяч рублей.

Контроль за такими нарушениями будет идти по статье 8.7 КоАП РФ. При этом регионы получат право самостоятельно составлять список опасных растений, которые нужно уничтожать.

Раньше подобные требования действовали только для сельскохозяйственных земель.