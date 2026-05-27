Новосибирцы переключились с курортного жилья в Турции на бюджетные варианты — данные риелторов

Жители Новосибирска всё чаще присматриваются к бюджетным вариантам покупки квартир в Турции. Вместо дорогих туристических локаций покупатели выбирают недорогое жильё, вторичку и доступные районы. Данные привели в пресс-службе агентства недвижимости ГЖА.рф.

Генеральный директор компании Алексей Котлов пояснил, что интерес к дешёвому жилью превысил 6 процентов от общего спроса. Для сравнения: доля покупателей, которые ищут квартиры исключительно у моря и в курортных форматах, составила менее 3 процентов. По его словам, это свидетельствует о смене модели поведения — для покупателей важнее стоимость входа в сделку и будущие расходы, а не престиж локации.

Эксперты компании также заметили, что новосибирцы стали активнее интересоваться недвижимостью в Аланье и Мерсине. На эти два города суммарно приходится почти 7 процентов спроса. Одновременно растёт интерес к объектам на вторичном рынке.

