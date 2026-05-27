Новый инструмент для семейных накоплений появился в России

Россияне стали чаще открывать счета для семейных накоплений, что побуждает банки предлагать новые решения, сообщает пресс-служба ВТБ. Совместные накопления в сочетании с современными приложениями позволяют видеть общий баланс и быстрее достигать финансовых целей семьи.

Недавний опрос банка показал, что 43% россиян предпочитают копить деньги совместно, в кругу семьи. При этом, в качестве основных барьеров для накоплений опрошенные выделяют спонтанные покупки (25%). Наиболее популярными инструментами остаются вклады и накопительные счета, оформленные на одного из супругов (44%). Также в числе предпочтений — совместные счета, которые могут пополнять оба супруга (32%). Часть россиян предпочитает хранить наличные сбережения (13%) или использовать инвестиционные продукты (7%). По мнению респондентов, идеальный инструмент для совместных накоплений должен позволять снимать деньги без потери процентов и пополняться без комиссии.

В свою очередь, банки предлагают различные инструменты для ведения совместных счетов. Среди них — сервисы в мобильных приложениях с возможностью приглашать участников в семью.

Как отметил руководитель департамента продуктов розничного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин, часть клиентов прямо указывает на необходимость расширения инструментов для совместных накоплений, например, семейных «копилок», которые дополнительно мотивируют к накоплениям через игровые элементы. Банки идут навстречу этим потребностям.

По данным банка, количество клиентов, воспользовавшихся совместными счетами, превышает 100 тысяч человек, а средний остаток средств составляет 20 тысяч рублей.