Оклады свыше 350 млн рублей: опубликованы данные о новых и продлённых контрактах с игроками ХК «Сибирь»

До официального открытия трансферного окна в КХЛ (1 июня 2026 года) остаются считанные дни, но новосибирская «Сибирь» уже практически завершила «внутреннюю» часть селекции. Клуб, завершивший сезон 2025-2026 в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, активно подписывает ключевых игроков, продлевает контракты с основой и присматривается к новичкам из других команд. Сиб.фм изучил официальные заявления клуба и данные инсайдеров, чтобы составить полную картину бюджетов и кадровых решений.

Главный тренер: ставка на стабильность

Ярослав Люзенков / фото ХК «Сибирь»

Самый важный контракт межсезонья был заключён ещё в апреле. Ярослав Люзенков, принявший команду в один из наиболее сложных периодов её истории и сумевший не только вернуться в турнирную гонку, но и в определенной степени в ней преуспеть, подписал новый трёхлетний контракт. Соглашение было заключено практически сразу по окончании сезона. Это означает, что тренерский штаб как минимум до 2029 года будет работать по выстроенной системе.

Вратарская линия: всё надёжно

Антон Красоткин и Михаил Бердин / ХК «Сибирь»

Как мы уже сообщали ранее, «Сибирь» сохранила вратарский тандем. Антон Красоткин и Михаил Бердин подписали новые контракты. Точные суммы их соглашений клуб официально не раскрывает, но, по данным инсайдеров, оба вратаря получили достойные условия, позволяющие им «не искать счастья в других клубах». С учётом уверенной игры Красоткина в плей-офф и стабильности Бердина в регулярном чемпионате, это абсолютно логичное и своевременное решение руководства.

Косолапов и Абрамов — ядро команды

Антон Косолапов, Михаил Абрамов / ХК «Сибирь»

Главные новости касаются двух нападающих, которые пришли в «Сибирь» по ходу прошлого сезона и стали её «мотором».

Антон Косолапов — лучший снайпер и бомбардир команды по итогам сезона 2025-2026. 21 апреля клуб объявил о подписании с ним двухлетнего контракта. По данным спортивного интернет-портала Metaratings, оклад Косолапова за весь срок соглашения составит суммарно 55 миллионов рублей. Учитывая его результативность (он фактически тащил команду в атаке в решающих матчах), эта сумма выглядит абсолютно рыночной и заслуженной.

Михаил Абрамов — центральный нападающий, пришедший из нижегородского «Торпедо» в результате обмена по ходу сезона. Он мгновенно вписался в систему Люзенкова и стал одним из ведущих игроков команды, сыграв одну из главных ролей в возвращении «Сибири» в борьбу за плей-офф. Его контракт также рассчитан на два года, а общий оклад, по данным Metaratings, оценивается в 60 миллионов рублей (2×30 млн). Таким образом, Абрамов становится одним из самых высокооплачиваемых игроков «Сибири» в новом сезоне.

Новые контракты и действующие соглашения

Помимо лидеров, «Сибирь» провела масштабную работу по сохранению состава. В последние дни клуб официально объявил о продлении контрактов с целым рядом хоккеистов:

Нападающие: Максим Сушко, Иван Климович, Александр Першаков, Илья Люзенков.

Защитники: Федор Гордеев, Даниил Валитов, Михаил Орлов, Никита Баклашёв.

Кроме того, у ряда игроков действуют контракты, заключённые ранее. Эти хоккеисты остаются в команде как минимум до окончания следующего сезона. Вот полный список самых заметных из них (с окладами по данным издания «Спорт-экспресс»):

Таким образом, «Сибирь» сохраняет мощную атакующую линию с двумя канадскими легионерами (Бек и Андреофф) и опытнейшим Андреем Локтионовым. Все перечисленные игроки пока остаются в составе и будут готовиться к новому сезону.

Новые лица: кто придёт в межсезонье?

После 31 мая, когда завершатся действующие контракты и откроется полноценное трансферное окно, «Сибирь» намерена усилиться. Пока инсайдерской информации немного, но она крайне интересна.

Иван Мищенко / КХЛ

Защитник Иван Мищенко — по данным Metaratings, стороны достигли предварительной договорённости. Мищенко покинет хабаровский «Амур» и продолжит карьеру в «Сибири». Сообщается, что речь идёт о подписании трёхлетнего контракта. Это серьёзное усиление обороны: Мищенко — молодой, габаритный защитник с хорошим катанием и первым пасом, который может добавить «Сибири» надёжности в своей зоне и остроты при подключениях в атаку.

Кирилл Пилипенко / metaratings.ru

Нападающий Кирилл Пилипенко — обозреватель издания «Спорт-Экспресс» Михаил Зислис в своём телеграм-канале «Правый хват» сообщил, что форвард омского «Авангарда» попал в сферу интересов «Сибири». Однако конкуренцию новосибирцам составит «Амур», так что битва за игрока будет жаркой. Пилипенко — техничный нападающий с хорошим броском, способный усилить второе-третье звено.

Финансовый расклад

Судя по имеющимся данным, «Сибирь» в новом сезоне делает ставку на проверенных бойцов и лидеров. Общая сумма окладов только по перечисленным игрокам (без учёта вратарей и ещё не подписанных новичков) превышает 350 миллионов рублей. С учётом потолка зарплат в КХЛ, который в сезоне 2026-2027, по предварительным данным, останется на уровне 900 млн рублей, у клуба есть ещё солидный ресурс для приобретения 1-2 топ-игроков.

Руководство «Сибири» действует рационально и последовательно: сохранив тренера, вратарей и лидеров атаки, клуб закладывает фундамент на несколько лет вперёд. Переход Ивана Мищенко может стать удачным приобретением лета, если его удастся оформить официально. Главный вопрос — сумеет ли клуб найти ещё одного стабильного бомбардира в линию нападения? Ответ на него мы узнаем уже в ближайшие недели, когда трансферное окно захлопнется, и станет ясен окончательный комплект «Сибири» на сезон 2026-2027.