Семь займов на каждого должника: уровень закредитованности новосибирцев не снижается

В Новосибирской области на каждого должника по кредитам в среднем приходится около семи займов. Суммы варьируются от 5 до 100 тысяч рублей, но встречаются и рекордные долги. Об этом на пресс-конференции в ТАСС 27 мая рассказал начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы регионального управления ФССП Виктор Худяков.

По словам специалиста, уровень закредитованности новосибирцев не снижается. Люди часто попадают в неприятные ситуации из-за финансовой безграмотности или просто безответственности. Например, один житель области умудрился набрать 76 кредитов одновременно. Другой за полтора года оформил 300 займов и на связь с приставами не выходит.

Цифровые технологии, позволяющие взять деньги в долг, не вставая с дивана, сделали тысячи новосибирцев банкротами. Но ещё больше сибиряки стали жертвами кибермошенников. Худяков предупредил, что микрофинансовые организации раздают деньги всем подряд, используя минимальный набор инструментов для подтверждения личности — чаще всего это те самые четыре цифры из смс, которые просят назвать незнакомцы по телефону. Если назвать их, на вас могут оформить кредит.

Проверить, не оформлен ли на вас чужой кредит, можно дважды в год бесплатно на сайте Бюро кредитных историй.

