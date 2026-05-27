сегодня 17:20
общество

Штурм, взрывчатка и химугроза: под Новосибирском прошли антитеррористические учения

Фото: Сиб.фм / Антитеррористическая комиссия Новосибирской области
В Куйбышеве Новосибирской области прошли масштабные антитеррористические учения. Их организовал оперативный штаб региона в рамках работы Национального антитеррористического комитета.

Во время тренировки сотрудники силовых структур и экстренных служб отрабатывали действия при угрозе теракта. Участники учений проверили готовность к совместной работе и взаимодействию в условиях чрезвычайной ситуации.

По сценарию учений специалисты искали и обезвреживали взрывные устройства, проводили штурм помещений и задержание условных террористов. Также участники устраняли последствия химического заражения и отрабатывали действия при других возможных угрозах.

В мероприятиях участвовали сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, Следственного комитета, ФСИН и других ведомств. К работе подключили представителей местных властей и руководителей промышленных предприятий.

Во время учений специалисты также проверили готовность аварийно-спасательных и инженерных подразделений. Отдельное внимание уделили совместным действиям при проведении контртеррористической операции и ликвидации последствий условного теракта.

Игорь Кириченко
Журналист

