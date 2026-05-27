СКИФ могут запустить уже летом: в Новосибирске готовят открытие мегаустановки

Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) в Новосибирской области может быть введён в работу уже этим летом. Об этом рассказал губернатор Андрей Травников во время прямого эфира на телеканале ОТС.

По его словам, оборудование почти полностью готово. Ученые могут начать работу на объекте в ближайшие месяцы.

Власти рассматривают вариант приурочить официальное открытие к международному форуму «Технопром-2026», который пройдёт в Новосибирске с 26 по 28 августа.

Губернатор отметил, что точные сроки зависят не только от строительной готовности. Важную роль сыграют результаты первых научных экспериментов.

Он добавил, что запуск должен быть не формальным. Речь идёт о демонстрации реальных научных результатов работы установки.