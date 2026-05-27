Сотни верующих собрались у мечети на Красина в Новосибирске в первый день Курбан-байрама. Фоторепортаж

Утром 27 мая сотни мусульман собрались у Соборной мечети на улице Красина, 58/1 в Новосибирске, чтобы встретить Курбан-байрам – один из главных праздников ислама.

Этот день восходит к преданию о пророке Ибрахиме, который во исполнение воли Аллаха согласился пожертвовать собственным сыном, однако в решающий миг Всевышний принял в качестве замены жертвенного барана. Дата праздника высчитывается по лунному календарю и выпадает на десятые сутки месяца Зуль-хиджа, наступая ориентировочно спустя 70 дней после завершения Ураза-байрама. В нынешнем году праздник будет проходить три дня – 27, 28 и 29 мая. А непосредственно обряд жертвоприношения проведут за пределами города.