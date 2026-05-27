Тысячи новосибирцев пели «Хулиганку» вместе с XOLIDAYBOY. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Новосибирске прошёл концерт XOLIDAYBOY. Артист представил программу, в которую вошли его известные хиты и новые композиции.

Исполнитель стал популярен благодаря клипам, которые собирают десятки миллионов просмотров на видеоплатформах. Его песни регулярно попадают в чарты разных стран, включая Беларусь, Польшу, Чехию, Финляндию, Нидерланды и Германию.

Ранее артист получал музыкальные награды. В том числе премию «МУЗ-ТВ» в номинации «Прорыв года» и номинации как лучший исполнитель.

Во время концерта зрители активно подпевали артисту. В программу вошли как уже известные треки, так и новые композиции с готовящегося альбома, который планируется выпустить летом.