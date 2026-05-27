В Ленинском районе Новосибирска из автобуса на ходу выпали двое пассажиров — мужчина и ребёнок

Утром 27 мая в Ленинском районе Новосибирска из автобуса выпали двое пассажиров. Инцидент произошёл в 9:15 у дома №52 по улице Титова. Информацию предоставила региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, автобус НЕФАЗ, следовавший по маршруту №29, трогался с остановки. В этот момент из салона выпали два человека. Пострадавшие — мужчина 1985 года рождения и мальчик 2019 года рождения. Характер полученных травм пока не уточняется.

В ГАИ сообщили, что на месте происшествия работал наряд ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

