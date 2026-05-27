82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 мая, 19:37
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
27 мая, 19:37
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 17:40
проиcшествия

В Ленинском районе Новосибирска из автобуса на ходу выпали двое пассажиров — мужчина и ребёнок

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Утром 27 мая в Ленинском районе Новосибирска из автобуса выпали двое пассажиров. Инцидент произошёл в 9:15 у дома №52 по улице Титова. Информацию предоставила региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, автобус НЕФАЗ, следовавший по маршруту №29, трогался с остановки. В этот момент из салона выпали два человека. Пострадавшие — мужчина 1985 года рождения и мальчик 2019 года рождения. Характер полученных травм пока не уточняется.

В ГАИ сообщили, что на месте происшествия работал наряд ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверяет смертельное ДТП в Мошковском районе — личность погибшего водителя устанавливается.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.