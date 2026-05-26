сегодня 12:20
общество

Прокуратура проверяет смертельное ДТП в Мошковском районе — личность погибшего водителя устанавливается

В Мошковском районе Новосибирской области на трассе Р-255 погиб водитель легкового автомобиля. Прокуратура начала проверку.

Смертельная авария случилась утром 26 мая в 6:10. Водитель Toyota Mark 2 ехал в сторону Кемерова, но по неизвестной причине вылетел на встречную полосу и протаранил грузовик Dongfeng. Удар был такой силы, что легковушку отбросило под ещё одну фуру, двигавшуюся попутно с первым грузовиком. После столкновения оба грузовых автомобиля загорелись.

Водитель иномарки скончался на месте. Государственных регистрационных знаков на машине не оказалось. Личность погибшего сейчас устанавливают.

Кристина Уколова
Журналист

