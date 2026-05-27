В Новосибирске осуждённой добавили срок после конфликта с сотрудником колонии

В Новосибирске суд вынес приговор Олесt Монаенко по делу о дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Женщина с 2023 года отбывает наказание в исправительной колонии №9. В августе 2025 года она находилась в штрафном изоляторе.

По данным суда, сотрудник колонии пришёл в камеру, чтобы опустить откидную кровать, которая была закреплена на стене. Во время конфликта осуждённая ударила работника учреждения по лицу.

Суд признал женщину виновной и назначил ей два года лишения свободы. Затем к этому сроку частично добавили неотбытое наказание по предыдущему приговору.

В итоге окончательный срок составил 10 лет и 10 месяцев колонии общего режима.