82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 мая, 00:57
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
28 мая, 00:57
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 22:00
общество

В Новосибирске осуждённой добавили срок после конфликта с сотрудником колонии

Фото: Сиб.фм / Magnific
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске суд вынес приговор Олесt Монаенко по делу о дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Женщина с 2023 года отбывает наказание в исправительной колонии №9. В августе 2025 года она находилась в штрафном изоляторе.

По данным суда, сотрудник колонии пришёл в камеру, чтобы опустить откидную кровать, которая была закреплена на стене. Во время конфликта осуждённая ударила работника учреждения по лицу.

Суд признал женщину виновной и назначил ей два года лишения свободы. Затем к этому сроку частично добавили неотбытое наказание по предыдущему приговору.

В итоге окончательный срок составил 10 лет и 10 месяцев колонии общего режима.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.