В Новосибирске развернули масштабный ремонт дорог: обновляют Кирова и десятки улиц

В Новосибирске продолжается активный дорожный ремонт. О старте работ на ключевых магистралях сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Одним из главных объектов стала улица Кирова. Ремонт проходит на участке от Октябрьской магистрали до улицы Бориса Богаткова. Общая протяжённость — 1,1 километра. Дорога соединяет жилые районы с центром города и обеспечивает выезд на крупные магистрали.

Работы организовали поэтапно. На участке по пять полос в каждом направлении, поэтому движение ограничивают частями. Сейчас дорожники фрезеруют старое покрытие и движутся от центра города в сторону Октябрьского района. Мэр сообщил, что завершить ремонт планируют до Дня города.

Также работы ведут на улице Солидарности. Там уже уложили новый асфальт на участке около 800 метров. Сейчас подрядчик завершает выравнивание люков.

В целом в городе ремонтируют около десяти объектов одновременно. Уже уложено около 140 тысяч квадратных метров нового покрытия. В планах на этот год — ремонт 34 участков общей протяжённостью 38 километров.

Одним из крупнейших объектов станет Красный проспект. Там обновят десятки тысяч квадратных метров покрытия на нескольких отрезках.

Дополнительно в городе стартовал ремонт 40 тротуаров. Работы уже начались на части из них.