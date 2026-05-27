82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 мая, 22:28
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
27 мая, 22:28
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 20:30
общество

В Новосибирске решили списывать налоговые долги погибших участников СВО

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

На заседании Совета депутатов Новосибирска 27 мая народные избранники одобрили законопроект о списании долгов по местным налогам для погибших участников специальной военной операции.

Документ носит название «О дополнительных основаниях признания безнадёжными к взысканию с физических лиц недоимки, задолженности по пеням по местным налогам». Его подготовили с учётом норм Налогового кодекса и согласовали с Федеральной налоговой службой.

Руководитель департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков отметил, что изменения не повлияют на доходы городского бюджета.

По его словам, задолженности будут признавать безнадёжными в отношении умерших участников СВО. Инициатива также согласована с прокуратурой города и рассматривается как мера поддержки их семей.

Депутаты приняли законопроект единогласно сразу в двух чтениях.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.