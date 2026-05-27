В Новосибирске решили списывать налоговые долги погибших участников СВО

На заседании Совета депутатов Новосибирска 27 мая народные избранники одобрили законопроект о списании долгов по местным налогам для погибших участников специальной военной операции.

Документ носит название «О дополнительных основаниях признания безнадёжными к взысканию с физических лиц недоимки, задолженности по пеням по местным налогам». Его подготовили с учётом норм Налогового кодекса и согласовали с Федеральной налоговой службой.

Руководитель департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков отметил, что изменения не повлияют на доходы городского бюджета.

По его словам, задолженности будут признавать безнадёжными в отношении умерших участников СВО. Инициатива также согласована с прокуратурой города и рассматривается как мера поддержки их семей.

Депутаты приняли законопроект единогласно сразу в двух чтениях.