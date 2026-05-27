сегодня 18:40
общество

В Новосибирске создадут Инженерный сад с турбинами и заводскими станками

Фото: Сиб.фм / музей Новосибирска
В Новосибирске начали работу над созданием Инженерного сада. Новая музейная площадка под открытым небом появится рядом с историческим зданием Конторы Будагова.

О запуске проекта сообщили представители Музея Новосибирска. Сейчас организаторы вместе с компанией ВКД ищут экспонаты для будущей выставки.

Авторы проекта хотят разместить на территории сада предметы индустриальной культуры и старую технику. В экспозицию войдут двигатели, станки, части турбин и другое оборудование, которое использовали до середины XX века.

Место для нового пространства выбрали не случайно. Организаторы напомнили, что развитие Новосибирска тесно связано с железной дорогой и промышленностью.

Главным требованием к экспонатам стала устойчивость к погоде. Для выставки подходят только крупные и прочные объекты без хрупких деталей.

Первым экспонатом станет дизельный генератор «Андижанец». Его музею передала «Сибирская генерирующая компания».

Организаторы также обратились к жителям и предприятиям города. Они предложили передавать или продавать предметы промышленного наследия для будущей коллекции.

Игорь Кириченко
Журналист

