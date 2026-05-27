В Новосибирской области число молодых предпринимателей до 25 лет выросло на 14,5%

В Новосибирской области стремительно растёт число молодых предпринимателей и самозанятых. По данным Корпорации МСП, за последний год количество индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет увеличилось на 14,5 процента и теперь превышает 5,5 тысячи человек.

Особое внимание уделяют поддержке студенческих проектов. 85 юных новосибирцев получили гранты до миллиона рублей по программе «Студенческий стартап». Наибольший интерес у молодёжи вызывают IT-сфера, креативные индустрии и разработка новых приборов.

Среди воплощённых идей — компактный домашний кардиограф для диагностики сердца, интеллектуальная система видеоналитики для контроля чистоты на предприятиях общественного питания и автономные устройства для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве.

Статус самозанятых уже оформили около 91 тысячи школьников и студентов. Всего в регионе насчитывается 378 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход, причём доля молодёжи до 30 лет среди них постоянно растёт.

По мнению экспертов, молодые самозанятые чаще всего находят себя в сфере услуг: занимаются курьерской доставкой, репетиторством, выполняют административные задачи и подрабатывают на временных проектах.

Ранее сообщалось, что экс-вице-мэр Новосибирска Кондратьев может возглавить правительство Томской области.