Экс-вице-мэр Новосибирска Кондратьев может возглавить правительство Томской области

Бывший вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев в ближайшее время может занять кресло председателя правительства Томской области. Губернатор Владимир Мазур внес его кандидатуру на согласование в Законодательную Думу региона, сообщила пресс-служба областной администрации.

В мэрии Новосибирска Кондратьев проработал 25 лет, причем последнее десятилетие – с 2014 по 2024 год – он курировал строительный блок в статусе вице-мэра и начальника профильного департамента. В феврале 2025 года он занял пост заместителя губернатора Томской области по строительству и архитектуре.

Отметим, что с 1 июня нынешнего года правительство Томской области становится высшим коллегиальным исполнительным органом. Эта структура, наравне с губернатором, будет наделена правом законодательной инициативы.

