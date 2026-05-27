сегодня 18:23
общество

В Новосибирской области начинают расширять Чуйский тракт

Фото: Сиб.фм / АСТ-54 Black
В Новосибирской области приступают к расширению Чуйского тракта. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Андрей Травников.

По словам главы региона, проектную документацию для капитального ремонта уже подготовили. Работу выполнили «Сибавтодор», Росавтодор и федеральные дорожные структуры.

Травников отметил, что для проекта уже предусмотрели финансирование из федерального бюджета. При этом сроки реализации растянули на несколько лет.

Губернатор признал, что власти хотели бы провести работы быстрее. Сейчас регион пытается добиться переноса части средств на ближайшие годы, чтобы ускорить ремонт.

Расширение начнется на федеральной части Чуйского тракта. Она проходит за Бердском в сторону Искитима и Черепаново. Участок до Бердска остается в ведении города и области.

Игорь Кириченко
Журналист

