В Новосибирской области впервые на Спартакиаде Специальной Олимпиады пройдут турниры по чир спорту и шашкам

В центре «Заря» состоялось открытие Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады. В соревнованиях участвуют около 330 спортсменов с особенностями интеллектуального развития из 19 регионов — от Москвы до Красноярского края. В этом году программа расширена до четырёх видов спорта: к танцевальному спорту и спортивной гимнастике добавились чир спорт и шашки, впервые представленные на таком уровне.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов подчеркнул, что для особенных атлетов спорт является важнейшим инструментом социализации:

– Для ребят, которые приехали сюда, соревнования Специальной Олимпиады – большое событие. Они не только оспаривают спортивные награды, они знакомятся с городом, обретают новых друзей, к ним приковано внимание, которого им не хватает в повседневной жизни. Всё это даёт спорт. Поэтому мы очень ответственно подходим к проведению соревнований Специальной Олимпиады. Не случайно третий год подряд наш регион получает право принимать эти масштабные старты. Турниры проходят в современных спортивных аренах, для участников и сопровождающих созданы комфортные условия, подготовлена экскурсионная программа, яркая церемония открытия. Наша задача, чтобы как можно особенных атлетов приходили в спорт.

Заместитель генерального директора Специальной Олимпиады России Павел Кукушкин сообщил, что чир спорт и шашки впервые вошли в программу спартакиады, а Новосибирская область стала одним из флагманов адаптивного чир спорта — местные команды послужили примером для других регионов. Яркое выступление новосибирских чирлидеров украсило церемонию открытия.

Соревнования стартовали с дивизионирования — этапа, где участники распределяются по группам согласно степени нарушений здоровья, что позволяет состязаться на равных и завоевывать медали даже спортсменам со сложными особенностями развития. Основная задача Специальной Олимпиады — создать возможности для развития детей и взрослых с ментальными нарушениями, дать им радость побед, общение и новые знания.

Танцевальный спорт проходит в МАУ «Центр спортивной подготовки «Заря» с 26 по 29 мая, спортивная гимнастика — в ГАУ ДО НСО «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорногос 26 по 28 мая, шашки — в турнирном зале ГАУ ДО НСО «СШ по шахматам» с 26 по 29 мая, чир спорт стартует 28 мая в МАУ «Центр спортивной подготовки «Заря» и завершится 29 мая.