сегодня 16:38
общество

Война за дорогу и 236 метров: как в Новосибирске «Стрижи» строят «Русское солнце» вопреки закону

Фото: ЦИАН / опубликовано на Сиб.фм
В Новосибирске разгорается масштабный градостроительный конфликт вокруг жилого комплекса «Русское солнце» от группы компаний «Стрижи». Застройщик, получившая земельный участок у Новосибирского зоопарка в обход торгов, не только не выполнил обязательства перед городом по расселению аварийного фонда, но и систематически нарушает права жителей соседних домов, перекрывая единственный проезд к подземному паркингу. Суды, предписания мэрии и сервитуты — пока не стали преградой для амбиций застройщика. Подробности конфликтной ситуации в материале Сиб.фм.

27 мая 2026 года — дата, которая могла бы стать точкой в одном из эпизодов этой истории. Накануне Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, обязавшее ООО Специализированный застройщик «Квартал» (входит в ГК «Стрижи») передать в собственность мэрии Новосибирска не менее 236 квадратных метров жилых помещений. Это — плата за землю, полученную без торгов. Но компания уже заявила о намерении обжаловать решение в кассации. История, начавшаяся с обещаний взаимовыгодного сотрудничества, превратилась в череду судебных исков, административных нарушений и открытого противостояния с горожанами.

236 квадратных метров социальной ответственности

Всё началось в 2022 году, когда правительство Новосибирской области рекомендовало мэрии предоставить земельный участок площадью 14,9 тысячи квадратных метров в Заельцовском районе без проведения торгов. Формально — для реализации масштабного инвестиционного проекта, который должен был принести городу новые квадратные метры и, по условиям соглашения, помочь с расселением аварийного жилья.

Земля ушла ООО СЗ «Квартал», и на ней началось возведение ЖК «Русское солнце» — четыре высотки у Новосибирского зоопарка. Однако обещанных квартир для переселенцев из ветхих домов город так и не дождался.

В феврале 2026 года арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону мэрии, обязав застройщика передать муниципалитету 236 квадратных метров жилья. Сумма не выглядит гигантской — это примерно четыре однокомнатные квартиры или три «двушки». Но сам принцип важен: город пытается вернуть то, что ему причитается по закону.

Компания, впрочем, сдаваться не собирается. Апелляция была отклонена, но, как сообщили редакции осведомленные источники, ООО СЗ «Квартал» готовит кассационную жалобу. Это означает, что процесс может затянуться еще на полгода-год, и все это время жители аварийных домов продолжат ждать.

Война за парковку: сервитут, шлагбаум и перекопанная дорога

Пока юристы выясняют, сколько квартир и когда компания должна передать городу, на улице Вавилова разворачивается другая драма. Её герои — жители домов № 7 и № 7/1, а также дома на Плановой, 52, которые много лет назад приобрели места в подземном паркинге.

Проблема в том, что единственный удобный проезд к этому паркингу оказался на участке, арендованном застройщиком под стройку «Русского солнца». Осенью 2025 года ООО СЗ «Квартал» потребовало обеспечить ему доступ к этой территории и демонтировать шлагбаум, установленный жителями. По сути, людям предложили забыть о том, что они купили машино-места за собственные деньги.

Жители не сдались. Они добились от мэрии установления публичного сервитута — то есть права ограниченного пользования чужим земельным участком для проезда. Январь 2026 года стал маленькой победой: проезд был закреплен юридически.

С наступлением весны строители развернули работы прямо на дороге, ведущей к паркингу. Жительница дома по улице Вавилова, 7 Юлия Акиньшина рассказала: «Нас уведомили о необходимости убрать автомобили, чтобы застройщик перекопал въезд на парковку в рамках выполнения работ по ГОСТу. Ну и, собственно, они перекопали участок дороги, на который был установлен сервитут. Проехать там сейчас невозможно».

Мэрия признала: работы незаконны, ограждение мешает

Сотрудники управления дорожного строительства и департамента земельных отношений мэрии Новосибирска провели осмотр. Выяснилось, что подрядчик действительно организовал строительство ливневой канализации прямо на дороге, причем без какого-либо согласования проекта. Мэрия констатировала: работы ведутся с нарушением пункта 4.7 Правил благоустройства территории города Новосибирска. Юридическому лицу ООО «Стрижи» выписано предписание.

На месте осмотра специалисты земельного департамента обнаружили металлические конструкции, которые буквально блокируют проезд к подземной парковке.

«В результате проведенного осмотра установлено, что в пределах сферы действия публичного сервитута ООО СЗ «Квартал» установлено металлическое ограждение, ограничивающее проезд в подземную парковку, расположенную в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032640:930. По данному факту департаментом в ООО СЗ «Квартал» направлено досудебное уведомление об устранении препятствия, ограничивающего проезд в подземную парковку, путем демонтажа ограждения», – сообщает «Прецедент» со ссылкой на мэрию Новосибирска.

Проще говоря, мэрия признала: застройщик незаконно перекрыл людям дорогу. Сначала перекопал, потом поставил забор. На момент публикации статьи, по словам жителей, проезд так и не восстановлен. Сроки, которые называл подрядчик (22 мая), — уже прошли.

Сроки сдвигаются: «Русское солнце» не торопится

Конфликт вокруг проезда и суды по расселению аварийного жилья — лишь вершина айсберга. Есть еще один важный аспект: сроки строительства самого ЖК «Русское солнце».

Изначально четыре высотки планировали сдать в 2024 году. Однако в реальности разрешение на строительство 29-этажного дома № 2 (корпус № 2) уже продлено до января 2028 года. Это значит, что стройка может затянуться почти на четыре года сверх первоначальных планов. Для жителей соседних домов, которые уже сейчас страдают от перекрытых проездов и строительного шума, такая перспектива выглядит удручающей.

Системный сбой или бизнес-стратегия?

История с ЖК «Русское солнце» заставляет задуматься о системных проблемах застройщика. Компания получает землю без торгов — в обмен на социальные обязательства. Но когда доходит до дела, обязательства оказываются не более чем декларацией о намерениях, а их исполнение приходится выбивать через суды.

Параллельно застройщик ведет себя на площадке как полноправный хозяин территории, игнорируя права людей, которые живут здесь годами. Сервитут — не указ. Предписание мэрии — не указ. Даже собственные обещания открыть проезд к 22 мая — пустой звук.

Показательно и то, что компания предпочитает не урегулировать конфликты, а множить судебные разбирательства. Суд по расселению аварийного фонда проигран в двух инстанциях — готовится кассация. Предписание по незаконным работам — будет оспариваться. Досудебное уведомление о демонтаже ограждения — скорее всего, тоже попадет в арбитраж.

«Вопрос лишь в том, сколько еще времени и нервов потеряют жители, пока «Русское солнце» наконец не взойдет над законом, а не вопреки ему», – задаются вопросом новосибирцы.

Ключевая интрига — сможет ли кассационный суд отменить решение о передаче 236 квадратных метров городу. Если нет — у мэрии появится реальный механизм принуждения. Если да — прецедент окажется на руку всем застройщикам, которые не спешат выполнять социальные обязательства.

Маргарита Мастеркова

