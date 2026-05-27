82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 мая, 19:38
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
27 мая, 19:38
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 17:02
общество

Жару до +40 градусов спрогнозировали в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм / Magnific
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области в июне температура воздуха может подняться до +40 градусов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По прогнозам синоптиков, средняя температура в первый месяц лета составит от +16 до +19 градусов. При этом в отдельные дни жара может усилиться до +33...+40 градусов.

Также в регионе ожидается увеличение количества осадков. По предварительным данным, за месяц может выпасть от 43 до 68 миллиметров дождя.

Средняя скорость ветра составит от 1 до 6 метров в секунду. В МЧС добавили, что в некоторые дни суточное количество осадков может достигать 12–20 миллиметров и больше.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.