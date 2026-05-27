Жару до +40 градусов спрогнозировали в Новосибирской области

В Новосибирской области в июне температура воздуха может подняться до +40 градусов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По прогнозам синоптиков, средняя температура в первый месяц лета составит от +16 до +19 градусов. При этом в отдельные дни жара может усилиться до +33...+40 градусов.

Также в регионе ожидается увеличение количества осадков. По предварительным данным, за месяц может выпасть от 43 до 68 миллиметров дождя.

Средняя скорость ветра составит от 1 до 6 метров в секунду. В МЧС добавили, что в некоторые дни суточное количество осадков может достигать 12–20 миллиметров и больше.