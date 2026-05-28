Авито Недвижимость: в Сибирском ФО покупатели новостроек стали чаще оценивать не только квартиру, но и качество жилой среды

Для жителей СФО при выборе новостройки важны теперь не только цена, локация и условия покупки, но и характеристики среды внутри ЖК: видеонаблюдение, благоустроенные площадки, закрытый двор, современный ремонт в подъездах и озеленение территории считают обязательными 32–45% опрошенных.

Согласно опросу* Авито Недвижимости, жители Сибирского федерального округа преимущественно ищут квартиру в новостройке на онлайн-платформах (72% ответов)**, 29% спрашивают рекомендации у знакомых, 29% заходят на сайты девелоперов и застройщиков, 24% отправляются в офисы продаж, а 21% смотрят информацию в соцсетях. Поскольку приобретение недвижимости, пожалуй, самая крупная покупка в жизни россиян, они используют разные источники информации на пути к принятию решения.

Больше половины интересующихся покупкой квартиры жителей Сибирского ФО готовы рассматривать объекты до сдачи дома в эксплуатацию. 20% респондентов соглашаются на квартиру в новостройке на этапе строительства, 33% всех участвовавших в опросе хочет приобрести квартиру после сдачи жилья в эксплуатацию.

При выборе конкретного объекта в новостройке ключевым фактором для 64%** опрошенных жителей СФО выступает цена. Далее по популярности идут транспортная доступность, а также наличие такой социальной инфраструктуры, как школы, детские сады и поликлиники — по 42%, локация (41%). Для 35% важна возможность взять ипотеку, воспользоваться рассрочкой или другими опциями, чтобы выгоднее купить объект. Каждый четвертый опрошенный важным фактором назвал возможность приобретения квартиры с отделкой.

Отметим, что ряд характеристик новостроек, которые раньше считались премиальными, сейчас воспринимаются как привычные. Видеонаблюдение, детские и спортивные площадки на территории ЖК, закрытый двор, современный ремонт в подъездах и озеленение территории — эти критерии объекта назвали обязательными для новостройки 32–45% опрошенных россиян.

«Что касается оценки качества новостройки, для россиян практически одинаково важными оказались два фактора: личный осмотр — 43%** приезжают на объект, чтобы увидеть состояние дома и подъездов, — и мнение людей, которые уже проживают в новом ЖК, — 42% читают отзывы местных жителей. Замыкает тройку анализ репутации застройщика: 40% изучают историю проектов и соблюдение сроков сдачи. Более четверти опрошенных (28%) ищут информацию о технологии строительства и материалах, еще четверть (25%) сравнивает объект с другими в том же районе. Цифровые платформы поиска жилья отвечают на все эти запросы и стараются предоставить всю доступную информацию об объекте. Например, в карточке ЖК на Авито можно увидеть ключевые характеристики проекта, включая материалы, планировки, динамику цен, ознакомиться с генпланом и проектной документацией, проследить за ходом строительства и увидеть, соблюдает ли девелопер сроки сдачи. Мы также активно развиваем инструмент отзывов на дома и ЖК, в котором люди могут поделиться личным опытом жизни в доме и районе», — комментирует Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости.

Немаловажное значение при выборе проекта имеет и имидж девелопера: его репутация, история проектов и прозрачные условия покупки входят в топ-4 факторов выбора застройщика наряду с ценой.

*онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проводился в мае 2026 года

**можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма больше 100%