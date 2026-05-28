Экс-председатель Совета депутатов Искитима стал первым замглавы района

Стало известно новое место работы Дмитрия Запрегаева, сложившего полномочия председателя Совета депутатов Искитима. Он занял должность первого заместителя главы Искитимского района. Об этом сообщает «Весь Искитим» со ссылкой на собственный источник и районную администрацию.

27 мая состоялась 39-я сессия горсовета, где одним из ключевых вопросом стало досрочное прекращение полномочий Запрегаева. Причиной ухода назван переход на другую работу, несовместимую с депутатским мандатом. Коллеги выразили ему благодарность за проделанную работу и вклад в развитие Искитима. Новым председателем Совета депутатов был избран Пётр Котельников, представляющий избирательный округ №16.

В свой последний день на посту Дмитрий Запрегаев обратился к землякам в соцсетях. Он назвал решение непростым, поблагодарил жителей за совместную деятельность, идеи и поддержку, а также отметил, что уже на следующий день выходит на новое место, которое, к сожалению, невозможно совмещать с депутатской деятельностью.