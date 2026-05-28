Названа стоимость билетов на авиашоу в Мочище под Новосибирском

В продажу поступили билеты на авиационный фестиваль «Вива Авиа!», который состоится 1 и 2 августа на аэродроме Мочище под Новосибирском. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Зрителей предупреждают, что ближе к датам проведения стоимость входа будет расти, поэтому о приобретении стоит позаботиться заранее.

Бюджетный вариант входного билета до 25 июня обойдётся в пятьсот рублей, затем цена будет выше. Парковка оплачивается отдельно. Для ценителей комфорта доступен премиум-класс с отдельным гостевым въездом и стоянкой на территории аэродрома. Гостям этого сектора обещают комфортабельные сидячие места под навесом в зоне с отличной видимостью пилотажа и отдельные туалеты. Стоимость за один день стартует от 10 тысяч рублей.

Напомним, что среди участников заявлены пилотажные группы «Русские Витязи», «Барсы» и «Первый полёт», однако организаторы допускают, что список участников ещё может измениться.