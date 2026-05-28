сегодня 14:52
общество

Нелегального таксиста поймали под Новосибирском

Фото: Минтранс Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
В Коченевском районе сотрудники регионального Минтранса и Госавтоинспекции провели рейд против нелегальных перевозчиков. Местом проверки стало село Чик. В ходе совместного инспекционного выезда был остановлен водитель, оказывавший услуги такси с грубыми нарушениями закона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Специалисты выяснили, что автомобилист перевозил пассажиров, не имея на это официального разрешения. Данные же о самом перевозчике отсутствовали в реестре легковых такси, а его транспортное средство не было зарегистрировано должным образом.

Всю информацию о нарушителю передадут в ГУ МВД России по Новосибирской области для составления административного протокола.

В ведомстве напомнили, что подобные рейды носят регулярный характер. Их главная цель – повысить безопасность пассажиров в этой сфере. При возникновении любых вопросов о качестве или законности услуг такси жители могут обращаться в Единый контактный центр по короткому номеру 110.

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
