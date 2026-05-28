82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 мая, 19:44
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
28 мая, 19:44
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 18:20
общество

НГУ и китайский университет открыли институт математики и искусственного интеллекта

Фото: Сиб.фм / пресс-служба НГУ
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирский государственный университет и Цзянсийский педагогический университет открыли совместный институт. Проект получил одобрение Министерства образования Китая.

Новое образовательное учреждение получило название «Новосибирский институт математики и искусственного интеллекта». Первый набор студентов стартует в 2026–2027 учебном году.

В институте откроют три направления подготовки: прикладная математика и информатика, информатика и вычислительная техника, а также мехатроника и робототехника. В проекте участвуют сразу несколько подразделений НГУ, включая механико-математический факультет, факультет информационных технологий и институт интеллектуальной робототехники.

Планируется, что на каждое направление будут принимать по 120 студентов в год. Общая численность обучающихся на всех курсах составит 1440 человек.

Обучение пройдет по системе «3 + 1». Первые три года студенты будут учиться в Китае, а последний курс проведут в Новосибирске. Часть дисциплин в КНР будут преподавать сотрудники НГУ.

После завершения программы выпускники смогут получить дипломы сразу двух университетов — российского и китайского.

Директором нового института стал декан факультета информационных технологий НГУ, член-корреспондент РАН Михаил Лаврентьев. Он отметил, что проект основан на сильных научных школах Академгородка в области прикладной математики, программирования и искусственного интеллекта.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.