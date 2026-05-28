Новосибирец набрал более 300 займов за полтора года и исчез после жалобы на коллекторов

Житель Новосибирска установил своеобразный антирекорд, оформив свыше трёхсот кредитных обязательств всего за полтора года.

Историю злостного должника, который после жалобы на коллекторов перестал выходить на связь, рассказал ТАСС начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы ГУ ФССП России по Новосибирской области Виктор Худяков. На момент проведения проверки общая сумма задолженности мужчины перед различными организациями превысила шесть миллионов рублей.

«Вероятно, он брал новые займы, чтобы перекрывать предыдущие, пока схема не перестала работать из-за процентов», – пояснил Худяков.

Он уточнил, что в регионе минимальные займы в микрофинансовых организациях обычно начинаются от пяти-семи тысяч рублей, доходя в среднем до ста тысяч. Когда штрафы за просрочку превысили разумные лимиты, а новые ссуды перестали спасать ситуацию, мужчина самостоятельно обратился в службу судебных приставов, чтобы решить вопрос с назойливыми взыскателями. Однако после подачи заявления он полностью прервал все контакты. Представитель ГУ ФССП констатировал, что дальнейшая судьба должника ведомству неизвестна, поскольку после обращения он на связь больше не выходит.

В ведомстве также отмечают, что подобные случаи, хоть и не в таких масштабах, не редкость. К приставам часто приходят граждане с четырьмя-пятью десятками просроченных кредитов в десятках разных контор. При проверках зачастую выясняется, что истинная цель должников – вовсе не погашение задолженности, а попытка прекратить взаимодействие с кредиторами через административное вмешательство службы.

Однако Виктор Худяков советует не скрываться, а выстраивать конструктивный диалог. Практика показывает, что профессиональные коллекторские агентства готовы к компромиссу ради возврата хотя бы части средств. Взыскатели могут предложить новый график платежей, полностью отменить накопившиеся штрафы или зафиксировать сумму долга, которая в среднем может составить около тридцати процентов от объёма изначальных обязательств.