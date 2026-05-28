Новосибирская область получила федеральное признание за развитие промышленного туризма

На российско-китайском форуме «Открытая промышленность» в Благовещенске две практики Новосибирской области вошли в число лучших по итогам года в масштабах страны. Регион отмечен дипломом в номинации «Перспектива промышленного туризма». Всего в проекте задействовано 60 предприятий области, для которых разработано 4 маршрута, связанных единой концепцией «Наука — образование — производство». В 2025 году их посетили почти 50 тысяч человек.

Среди наиболее востребованных у гостей — такие крупные предприятия как «Сибирское стекло» и НЗХК, научные институты СО РАН. Также вызывают большой интерес заводы пищевой промышленности, молочное производство и кондитерская фабрика. Промышленные маршруты включают обязательное посещение вузов.

Единственным новосибирским предприятием, получившим на форуме диплом «Лидер промышленного туризма» от Агентства стратегических инициатив, стал пивоваренный завод «Балтика». Это звание подтверждает высокое качество экскурсионных программ и серьезную методическую подготовку кадров в сфере промышленного туризма.

«Для нас этот статус — не просто награда, а признание нашей философии открытости, — комментирует Светлана Петкун, ведущий специалист по коммуникациям завода «Балтика-Новосибирск». — Мы рассказываем нашей аудитории о том, как многовековые традиции пивоварения интегрированы в высокотехнологичное производство, как обеспечиваем строгий контроль качества на каждом этапе — от приемки солода до розлива и доставки в торговую сеть. Наши экскурсии — это возможность в прямом смысле погрузиться в профессию и увидеть, как рождается современный российский продукт. Мы рады, что нас оценили не только гости, но и профессиональное сообщество».

На форуме также была представлена новая региональная практика — маршрут «Наноорбита Сибири: инновации в каждом обороте». Проект объединяет предприятия, научные институты и образовательные учреждения, демонстрируя полный цикл инноваций: от академической идеи до высокотехнологичного продукта.