Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа, народная артистка Анна Одинцова

В Новосибирском государственном хореографическом училище сменился руководитель: Александра Василевского на посту директора сменит Анна Одинцова.

27 мая 2026 года на Большой сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) состоялся отчетный концерт 63-го выпуска Новосибирского государственного хореографического училища. По окончании мероприятия многолетний руководитель учебного заведения Александр Васильевич Василевский объявил о завершении работы на посту директора.

Александр Василевский возглавлял школу сибирского балета на протяжении 24 лет. Обращаясь к переполненному залу, он сообщил, что по его рекомендации Министерство культуры Российской Федерации назначило новым руководителем училища Анну Викторовну Одинцову, которая с декабря 2022 года занимает должность художественного руководителя.

Соответствующий приказ № 02-КФ.120526 подписан министерством 12 мая 2026 года. Согласно документу, народная артистка России Анна Одинцова с 19 мая 2026 года назначена временно исполняющей обязанности директора Новосибирского государственного хореографического училища.

За время работы в должности художественного руководителя Анна Викторовна проявила себя как эффективный управленец и вдохновляющий лидер. Под ее руководством в училище внедрен ряд качественных изменений, направленных на улучшение условий для раскрытия творческого потенциала учащихся. Важно отметить, что, продолжая регулярно выходить на сцену, Анна Одинцова остается для воспитанников примером трудолюбия, дисциплины и подлинной любви к профессии.

Справка. Новосибирское государственное хореографическое училище – одно из ведущих хореографических учебных заведений России, известное высоким уровнем подготовки артистов балета.