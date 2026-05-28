сегодня 07:19
общество

Новосибирскую область после 30-градусной жары накроют грозы и град

В ближайшие дни Новосибирскую область накроют ливни, грозы и град. Таков прогноз Западно-Сибирского УГМС.

Четверг, 28 мая, порадует жителей региона летними температурами: столбики термометров в дневные часы поднимутся до отметок +25...+30°C. Однако идеальным этот день не будет – в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

Уже в ночь на пятницу, 29 мая, характер погоды начнет меняться. Температура опустится до +11...+16°C. Дневные температуры окажутся куда скромнее четвергового и составят +15...+20°C, хотя местами воздух еще успеет прогреться до +25°C. Пятница обещает стать самым неспокойным днем: по области пройдут кратковременные дожди и грозы, а в дневные часы стихия может разыграться не на шутку – при грозах ожидаются сильные дожди и выпадение града.

В субботу, 30 мая, в ночные часы будет +7...+12°C. Днем воздух прогреется до комфортных +16...+21°C, а в некоторых районах – до +26°C. Осадки сохранятся, но станут менее интенсивными: ночью кратковременные дожди пройдут лишь местами, а днем ожидаются небольшие дожди. В отдельных районах по-прежнему возможны грозы.

