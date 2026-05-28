Открытый микрофон. Выпускники Новосибирска рассказали о лучших школьных моментах и планах на будущее

В последнюю неделю мая в Советском и Первомайском районах звучат последние звонки. При поддержке депутата Госдумы Александра Аксёненко ребята, оказавшиеся в шаге от взрослой жизни, получили возможность через объектив камеры поделиться с земляками тем, что для них действительно важно.

На площадке школ № 141, 140 и 117, гимназий № 3 и «Горностай», а также лицея № 130 команда федерального парламентария установила видеозоны и планшеты с вопросами, из которых ребята могли выбрать самый для себя интересный, а затем поделиться сокровенным перед микрофоном. Так рождались истории, от которых сжимается сердце и теплеет внутри.

Один за другим выпускники подходили к микрофону и брали слово. Одни благодарили учителей и своих родителей за путёвку в жизнь. Другие рассказывали о своём понимании счастья и планах на жизнь. Кто-то напутствовал будущих первоклассников, а кто-то делился самыми лучшими школьными воспоминаниями.

Выпускник школы № 141, не скрывая волнения, обратился к учителям: «Каждый учитель – я бы каждому хотел сказать спасибо. Я благодарен за все знания, которые они мне подарили, и за время, которое они уделили моему развитию».

Другой выпускник школы № 141 мечтает масштабно и с юмором: «Через десять лет вижу себя инженером-проектировщиком. Буду строить дома, проектировать новые. Наконец, новую школу спроектирую и построю. А эту снесу».

В школе № 140 прозвучал настоящий манифест: «Главное для нашего поколения – упорство, смелость, искренность, доброта и верность. Иметь чётко поставленную цель и следовать ей».

Серьёзный парень из школы № 117 рассказал, что через 10 лет видит себя: «Хорошим отцом, мужем, человеком, на которого можно будет положиться на работе, умеющим содержать свою семью в достатке».

«Лучший момент за все 11 лет жизни – это выпускной», – коротко отметила выпускница гимназии № 3.

Будущий учёный из гимназии «Горностай» уже знает свой путь: «Хочу увидеть себя в научном институте, связанном с химией, и разрабатывать что-нибудь полезное для людей».

Одна из выпускниц 130 лицея рискнула говорить стихами: «Мечтать, как в горы лезть. Что даст нам это? Удар в конце полета вниз. Мечтать не вредно, но опасно. Я не иду на этот риск».

Другая девушка из 130-го лицея честно призналась: «Для моего поколения самое важное – это свобода. И попытка достичь тихой, спокойной жизни. Возможно, с семьёй, возможно, самому. Тут каждому своё».

Александр Аксёненко, выступивший инициатором проекта, подчеркнул: «Эти искренние слова – настоящий портрет поколения. Важно, чтобы голоса ребят звучали не только на линейке, но и за пределами школы. Такой живой диалог помогает услышать молодёжь и сохранить эмоции момента, с которого начинается взрослая жизнь».

Депутат Госдумы добавил, что из видео с ребятами будут смонтированы и переданы школам сборные памятные видеоролики. Они также появятся в социальных сетях. Парламентарий выразил надежду, что со временем «Открытый микрофон» станет новой традицией выпускных в Новосибирской области.