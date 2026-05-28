Подрядчик требует с новосибирского застройщика «Стрижи» 3,5 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству иск подрядной организации к управляющей компании группы «Стрижи». Речь идёт о значительной сумме задолженности, а само дело рассматривается в рамках процедуры, предусмотренной законом «О несостоятельности (банкротстве)». Однако истец утверждает, что не намерен доводить дело до краха застройщика.

22 мая 2026 года Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал исковое заявление от ООО «Альтаир» к ООО «Управление заказчика строительной компании «Стрижи» (УЗСК «Стрижи»). Компания-подрядчик требует взыскать 2 383 512 рублей основной задолженности по договорам оказания услуг и 1 102 030 рублей пени. Общая сумма требований приближается к 3,5 млн рублей.

В картотеке суда указано, что дело находится на стадии подготовки к разбирательству в рамках Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Предварительное судебное заседание назначено на 22 июня 2026 года.

«Мы просто хотим получить свои деньги»

По словам директора компании «Альтаир» Яна Ураевского, исковым требованием является взыскание задолженности по договорам подряда.

«Мы ждали погашения долга почти полтора года, прежде чем обратиться в суд. Наша компания предоставляла застройщику в аренду специализированную технику, но не получила расчет», — пояснил Ураевский.

Он также раскрыл масштаб финансовых претензий: по его словам, общая задолженность всех компаний, входящих в ГК «Стрижи», перед ООО «Альтаир» составляет около 20 млн рублей.

При этом директор «Альтаира» заверил, что целью иска не является банкротство застройщика: «Однако намерения банкротить «УЗСК «Стрижи» у нас нет, мы просто хотим получить свои деньги».

ООО «УЗСК «Стрижи» — ключевая компания в структуре группы «Стрижи». Она выступает в качестве заказчика-застройщика и отвечает за ход и качество строительных работ на всех объектах группы. Фактически, это центральное управляющее и контролирующее звено в строительном процессе.

До 2019 года владельцем компании был Илья Поляков, а генеральным директором — Игорь Белокобыльский. В августе 2022 года партнёры разделили бизнес: Поляков основал собственную ГК «Поляков», а Белокобыльский продолжил руководить ГК «Стрижи». С этого момента единоличным руководителем УЗСК «Стрижи» является Александр Выборкин.

Раздел активов сопровождался конфликтом. В 2024 году уголовное дело о получении взятки от Игоря Белокобыльского было возбуждено против депутата новосибирского горсовета Игоря Украинцева, считавшегося соратником Ильи Полякова.

Иск «Альтаира» — не единственная трудность, с которой столкнулась группа Белокобыльского в последние годы.

ЖК «Новелла»: стройка была омрачена инцидентом с затоплением котлована сточными водами. Проект, который планировали сдать в марте 2025 года, пришлось «заморозить». Застройщика также судили по иску об устранении экологической угрозы озеру и частным домам.

ЖК «Русское солнце» (у Новосибирского зоопарка): этот амбициозный проект в неорусском стиле стал источником самых серьёзных проблем. Девелопер неоднократно срывал сроки сдачи. Под корпусом № 2 строителям пришлось демонтировать фундамент. В мае 2026 года арбитражный суд обязал застройщика (ООО СЗ «Квартал», входящее в ГК «Стрижи») расселить жильцов ветхих домов, предоставив мэрии квартиры общей площадью не менее 236 кв. м. Апелляция это решение не отменила.

Ещё в августе 2025 года в Новосибирске публично объявили о распродаже активов ГК «Стрижи», находящихся в залоге у «Альфа-Банка». Этот банк был основным кредитором девелопера. Интересно, что весной того же года «Альфа-Банк» дополнительно профинансировал «Стрижи» на 1 миллиард рублей.

Что дальше?

Пока суд готовится к первому заседанию по иску «Альтаира», судьба УЗСК «Стрижи» висит на волоске. Хотя истец заявляет об отсутствии намерения банкротить компанию, сам факт рассмотрения дела в рамках законодательства о несостоятельности — тревожный сигнал для всех контрагентов и дольщиков группы.

Исход этого спора может стать важным прецедентом для других подрядчиков, которые, возможно, также имеют непогашенные финансовые претензии к проблемному застройщику. Для самого УЗСК «Стрижи» взыскание 3,5 млн рублей на фоне общей кредиторской задолженности и сложностей с ключевыми проектами может оказаться серьёзным ударом по ликвидности.