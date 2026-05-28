сегодня 22:00
общество

Сдачу четвёртого моста в Новосибирске перенесли на конец 2026 года

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
Сроки завершения строительства четвёртого моста в Новосибирске снова сдвинули. Теперь объект планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2026 года. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире телеканала ОТС.

По словам главы региона, перенос сроков связан с объективными причинами. Концессионер проекта, группа «ВИС», через суд доказал, что на ход работ повлияли пандемия и санкционные ограничения.

Также отмечается, что при строительстве возникли сложности с обводнёнными грунтами. Это потребовало корректировки проектных решений и дополнительных технических работ.

Мост станет частью крупной транспортной системы города. В проект входят бесплатные развязки на площадях Энергетиков и Труда.

Власти заявляют, что не планируют искусственно затягивать реализацию проекта. При дальнейшем срыве сроков к подрядчику могут быть применены штрафные санкции.

Губернатор выразил надежду, что объект удастся запустить в запланированные сроки и он улучшит транспортную ситуацию в городе.

Игорь Кириченко
Журналист

