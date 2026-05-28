Совет депутатов города Новосибирска на сессии 27 мая одобрил изменения в бюджет города

Совет депутатов города Новосибирска восьмого созыва на майской сессии утвердил изменения в бюджет города на текущий год и плановый период 2027 и 2028 годов.

В докладе начальника департамента финансово-налоговой политики города Новосибирска Александра Веселкова сообщалось что доходная часть городского бюджета на 2026 год составит после внесения изменений в документ 108,4 млрд рублей, расходы – 108,5 млрд рублей, дефицит – 53,5 млн рублей. Цель поправок – оздоровление муниципальных финансов и необходимость соблюдать ограничения по соотношению уровня муниципального рыночного долга и собственных доходов.

«В рамках реализации планов мероприятий предлагается уменьшить собственные расходы бюджета города на 1,29 млрд рублей, в том числе на 220 млн рублей за счет уменьшения собственных доходов и на 1,06 млрд рублей за счет необеспеченного рыночного заимствования. Направление собственных расходов бюджета, подлежащих уменьшению не затрагивает как текущие расходы, так и расходы капитального характера по тем объектам, строительство которых уже идет», — пояснил чиновник.

Перед сессией все предлагаемые изменения были рассмотрены всеми постоянными комиссиями Совета депутатов, поэтому депутаты их одобрили единогласно.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике Игорь Кудин (депутатское объединение «Единая Россия») проинформировал, что финансово-экономический блок мэрии работает профессионально, мониторит ситуацию фактически ежедневно и незамедлительно реагирует на изменение ситуации. «Изменения бюджета связаны с доходной и расходной частью и сокращением дефицита бюджета. Все изменения расходной части согласованы с профильными департаментами мэрии. Дефицит бюджета сокращён на 1 миллиард рублей. Сейчас дефицит составляет 53,5 миллиона рублей. Для нашего объёма бюджета это совершенно незначительная цифра. На 191 миллион рублей сокращён резервный фонд мэрии. Трансферты из федерального и областного бюджетов на сумму 1,714 млрд руб. будут направлены, в частности, на строительство автомобильной дороги в Советском районе. 330 млн руб. пойдут на исполнение обращений граждан и ремонт учреждений образования. 297 млн руб. потратят на подготовку города к зиме, 200 млн руб. – на пассажирские перевозки, 150 млн руб. – на ремонт внутриквартальных проездов, придомовых территорий, программу «Территория детства».

Также на сессии депутаты присвоили звание «Почетный житель города». Заслуженному тренеру СССР и России по греко-римской борьбе Виктору Кузнецову и заслуженному врачу РФ, главврачу Новосибирской областной клинической больницы, кандидату медицинских наук Анатолию Юданову. Посмертно высокого звания удостоен также архитектор Андрей Крячков.

Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») прокомментировал: «Высоким званием «Почётный житель города» мы отмечаем самых достойных людей, внесших большой вклад в развитие города, в историю Новосибирска. Сегодня у нас три человека: посмертно звание присвоено Андрею Дмитриевичу Крячкову, известнейшему архитектору, по проектам которого было построено больше 30 зданий в нашем городе. Также звание «Почетный житель города» присвоено Анатолию Васильевичу Юданову, главному врачу областной больницы и Виктору Михайловичу Кузнецову, тренеру по греко-римской борьбе, который воспитал плеяду великих спортсменов. Среди которых Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион и Александр Карелин, трехкратный победитель олимпиады».

Автор текста: Ольга Еренкова.