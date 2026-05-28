сегодня 14:36
общество

Свыше 116 миллионов рублей потратят на обновление остановок в Новосибирске

Фото: MAX-канал мэра Новосибирска Максима Кудрявцева / опубликовано на Сиб.фм
В этом году на благоустройство остановок общественного транспорта в Новосибирске направят свыше 116 миллионов рублей. Об этом сообщил в своём MAX-канале мэр города Максим Кудрявцев.

Всего планируется установить 135 новых павильонов, причём девять из них уже заняли свои места на улицах мегаполиса.

74 остановочных пунктов работы не ограничатся только заменой конструкций. Проект включает полноценное строительство посадочных платформ, создание комфортных путей подхода и монтаж необходимых технических средств организации дорожного движения.

Места размещения новых объектов определялись на основе обращений горожан, требований безопасности и необходимости замены обветшавших сооружений. Часть павильонов закупили ещё в прошлом году. По новому контракту до конца лета предусмотрена поставка 60 конструкций, половина из которых уже поступила в распоряжение города. Полностью привести остановки в порядок власти обещают к концу октября.

Наталья Шлюшинская
журналист

