сегодня 13:15
общество

Технопарк «Сколково» и Авито разработали курс по ИИ-грамотности

Изображение сгенерировано нейросетью / опубликовано СИБ.ФМ
Авито выступил партнёром в создании образовательной программы «Урок ИИ» для школьников с 1 по 11 класс. Курс разработан Технопарком «Сколково» при участии технологической платформы и одного из ведущих университетов Китая.

Методисты Авито участвовали в подготовке учебных материалов, а реальные кейсы компании легли в основу практических заданий — это позволяет связать школьную методологию с задачами, которые искусственный интеллект решает в бизнесе.

В мае 2026 года эксперты Авито провели пилотные уроки для младших классов в Гимназии Сколково и школе «Сколка». Программа формирует базовую ИИ-грамотность: дети узнают, что такое модель, чем ответ машины отличается от человеческого, как правильно формулировать запросы нейросетям и проверять полученный результат. В начальной школе акцент сделан на культуре работы с технологиями, без изучения программирования. Сложность материалов постепенно растёт к старшим классам, где добавляются прикладные задачи и проектная деятельность.

Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту в Авито, отметил, что для компании важно участвовать в создании доступного технологического образования, чтобы задания отражали реальные индустриальные задачи и помогали школьникам развивать нужные практические навыки. Он подчеркнул, что совместная работа бизнеса и образовательных учреждений способствует формированию компетентного технологического поколения. Участие в программе направлено на укрепление кадрового потенциала отечественной ИТ-индустрии.

Галина Дидан
Журналист

