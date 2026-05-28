сегодня 16:40
общество

У шестилетнего мальчика удалили гигантскую опухоль сердца в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России
В Новосибирске врачи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина провели операцию шестилетнему пациенту. У ребенка обнаружили редкую генетическую особенность. Она привела к росту опухоли в сердце.

Медики сообщили, что новообразование было очень большим. Оно охватило несколько отделов сердца и мешало его работе. Опухоль затронула перегородку и стенки желудочков. Врачи назвали случай крайне сложным.

Ранее родители обращались в разные кардиоцентры. Там им отказали из-за высокого риска. После этого семья приехала в Новосибирск.

Операция длилась около трех часов. Хирурги удалили основную часть опухоли. При этом они сохранили работу проводящей системы сердца. После вмешательства состояние ребенка стало стабильным.

После операции осложнений не было. Уже через сутки мальчик находился в обычной палате вместе с матерью.

Сейчас ребенок получает терапию. Врачи отмечают, что он чувствует себя хорошо. Мальчик вернулся к обычной жизни. Он ходит в детский сад и активно играет.

Игорь Кириченко
Журналист

